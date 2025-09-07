Liberados seis camioneros senegaleses secuestrados por yihadistas en Mali

En un breve comunicado emitido la pasada noche, el URS informó de "la liberación de los seis transportistas senegaleses secuestrados en Mali".

"Agradecemos sinceramente a las autoridades y a todos los transportistas por su apoyo, así como a nuestro secretario general, Gora Khouma, por su constante compromiso", añadió la nota, sin facilitar más detalles.

Los seis hombres fueron capturados por el JNIM, que ha impuesto un bloqueo en varias localidades del suroeste de Mali desde el miércoles pasado.

Esta zona es un centro comercial clave para los suministros de Mali y las exportaciones senegalesas.

Mali, gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado de 2020, continúa sumido en una profunda crisis de seguridad debido a la actividad de grupos yihadistas vinculados tanto al Estado Islámico como a Al Qaeda, responsables de frecuentes ataques contra las fuerzas armadas y la población civil.