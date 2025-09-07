Los bálticos piden más apoyo y más presión contra el Kremlin tras un masivo ataque

Berlín, 7 sep (EFE).- Los tres países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, condenaron este domingo el masivo ataque aéreo de Rusia contra Ucrania, el mayor desde el inicio de la guerra en 2022, y abogaron por responder al mismo con un mayor apoyo al país invadido y más presión sobre el Kremlin.