Rescatados por Francia 24 migrantes que intentaban llegar en pateras a las costas inglesas

La Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte explica en un comunicado que la primera de esas personas fue recuperada hacia mediodía por uno de los barcos de salvamento que se habían enviado a la zona después del aviso que se había recibido de varias pateras que habían partido por la mañana.

Esa persona fue finalmente evacuada en helicóptero hasta el hospital de Berck.

Más tarde, se prestó asistencia a una parte del pasaje de una embarcación que estaba en dificultades. En este caso, 23 de los ocupantes fueron embarcados en el remolcador Abeille Normandie, que los desembarcó en el puerto de Boulogne sur Mer, donde quedaron en manos de las autoridades terrestres.

La Prefectura Marítima subraya que aunque las embarcaciones son "inadaptadas" para la travesía, los migrantes "rechazan la asistencia sistemáticamente" y sólo acaban aceptándola en "situaciones de extrema urgencia".

Los servicios de rescate tienen la consigna de no forzarlos para evitar ponerlos en peligro en caso de naufragio.

A mediados de agosto, las autoridades francesas habían contabilizado cerca de 4.500 migrantes a los que habían rescatado durante sus tentativas de llegar al Reino Unido por vía marítima.