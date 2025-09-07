Rusia derriba 69 drones ucranianos sobre nueve de sus regiones y la anexionada Crimea

"Desde la pasada medianoche hasta las 06:30 hora de Moscú (GMT+3) los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 69 drones de ala fija ucranianos", se afirma en el parte castrense.

El número de drones abatidos en ese lapso duplicó el de la noche anterior, cuando fueron derribados 34 aparatos no tripulados.

Según el mando militar ruso, el grueso de los ataques aéreos fue frustrado sobre las regiones de Krasnodar, Vorónezh y Belgorod, todas ellas vecinas de Ucrania, donde fueron destruidos 21, 13 y 10 drones, respectivamente.

Los aparatos restantes fueron derribados sobre las regiones de Astracán (7), Volgogrado (6), Rostov (3), Briansk (2), Kursk (1) y Riazán (1).

Además, las defensas antiaéreas abatieron cuatro drones sobre el mar de Azov, que baña la costa norte de la península de Crimea, y uno sobre ese territorio anexionado por Moscú en 2014.

Debido a la amenaza de ataque aéreo, el aeropuerto moscovita de Zhukovski, así como los de las ciudades de Nizhni Nóvgorod y Volgogrado (la antigua Stalingrado) suspendieron temporalmente sus operaciones, que reanudaron una vez que las autoridades aeronáuticas levantaran la restricción.