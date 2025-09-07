Torre del Burgo, el municipio de la España vacía que resucita con un 90% de inmigrantes

Ubicado en la comarca de la Alcarria, en Guadalajara (centro de España), Torre del Burgo es el municipio de España con mayor porcentaje de población extranjera: 89,52 % de sus 493 habitantes.

Los cultivos agrícolas como los níscalos, la manzana, la naranja, los olivos o, en especial, los espárragos, son parte de la clave del resurgimiento de esta localidad.

Aunque la agricultura no es el único motor económico de la zona. En las vecinas Torija y Tórtola de Henares aumenta la demanda de empleo en la industria logística y en un nuevo polígono.

"Ya hay creados y consolidados más de 3.000 puestos de trabajo y una previsión de crecimiento exponencial en los próximos años con nuevas implantaciones", explica a EFE Álvaro Murillo, alcalde de Torija.

Murillo reconoce que este crecimiento está agotando las viviendas disponibles, una situación que aprovecha Torre del Burgo, con una oferta habitacional a precios más competitivos.

Por países de origen, el grueso de la población inmigrante es de Bulgaria, seguidos de rumanos y magrebíes.

Iván Radev Ivanov es uno de los trabajadores búlgaros que se ha instalado en la localidad.

"Muchos paisanos trabajamos 6 meses al año en los espárragos y luego algunos se vuelven a Bulgaria” hasta la próxima campaña, explica, aunque Ivanov compagina el trabajo agrícola con la construcción.

Natural de Xascovo (sur de Bulgaria), llegó a Torre del Burgo debido a la crisis económica de 2008 aconsejado por su hermana, que se instaló en el pueblo tres años antes atraída también por el trabajo que daba la campaña del espárrago.

En un país como España, donde la pirámide demográfica está invertida -con más personas mayores que jóvenes- y con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo (1,12 hijos por mujer), la inmigración es clave para asegurar el crecimiento y evitar la desaparición de pueblos del interior, como Torre del Burgo.

Ivanov reconoce que muchos inmigrantes aspiran a regresar a sus países de origen o asentarse en otras zonas de Europa, aunque no es su caso. Asegura que quiere quedarse en el pueblo, incluso tras su jubilación, porque toda su familia vive en la comarca.

Su hija de 9 años “no quiere ni escuchar de Bulgaria”, dice, y sus sobrinas, de 17 y 22 años, criadas en la zona, “hablan mejor el español que el búlgaro”.