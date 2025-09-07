Tusk aboga por que Europa y EE.UU. obliguen a Rusia a aceptar ya un alto el fuego

"El ataque ruso contra los edificios gubernamentales de Kiev demuestra una vez más que seguir retrasando una reacción firme contra Putin y los intentos de apaciguarlo no tienen ningún sentido", escribió el jefe del Gobierno polaco en un mensaje de la red social X.
"Estados Unidos y Europa deben obligar juntos a Rusia a aceptar un alto el fuego inmediato. Tenemos todos los instrumentos para hacerlo", enfatizó, en lo que parece ser una referencia a nuevas sanciones contra el Kremlin.
En el ataque nocturno de Rusia con un número récord de drones fue alcanzada por primera vez desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 la sede del Gabinete de Ministros de Ucrania en Kiev.
El bombardeo provocó además al menos dos muertos y una veintena de heridos en la capital ucraniana.
