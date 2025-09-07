Tusk aboga por que Europa y EE.UU. obliguen a Rusia a aceptar ya un alto el fuego

Berlín, 7 sep (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este domingo que EE.UU. y Europa deben conjuntamente obligar a Rusia a aceptar inmediatamente un alto el fuego tras el ataque masivo de las fuerzas rusas contra Ucrania la pasada madrugada, en el que resultó alcanzado el edificio del Gobierno ucraniano en Kiev.