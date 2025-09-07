En un mensaje en Telegram, el máximo mando militar explicó que las unidades de fuerzas de misiles y artillería y de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas impactaron la estación de despacho lineal-industrial (LVDС) 8-N en la zona la localidad de de Naytopovychi, en la región de Briansk.

Esta estación, añadió, forma parte del complejo del oleoducto principal 'Stalnoi Kon', cuya capacidad de bombeo es de 10,5 millones de toneladas.

"El objeto tiene importancia estratégica para el transporte de productos petrolíferos para el Ejército ocupante ruso. Se registraron múltiples impactos, con posterior incendio en la zona de la estación de bombeo y el parque de tanques", indicó el Estado Mayor General.

Por otra parte, las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania llevaron a cabo un ataque contra las instalaciones de la refinería de petróleo Ilsk en Krasnodar.

Esta refinería procesa 6,42 millones de toneladas de petróleo al año y está involucrada en el suministro a las Fuerzas Armadas rusas, según Ucrania.

Se registraron explosiones e incendio en la zona del objeto, si bien los resultados del impacto están siendo verificados, señaló el Estado Mayor General.

A su vez, éste confirmó "impactos exitosos" en lugares de despliegue de soldados rusos y almacenes de abastecimiento logístico de unidades militares rusas en Kursk, cuyos resultados también están siendo evaluados en estos momentos.