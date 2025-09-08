Abre la jornada electoral para las legislativas noruegas con centroizquierda como favorito

Los últimos estudios de opinión difundidos por el canal TV2 y el diario Aftenposten ofrecen una imagen similar: triunfo del bloque gubernamental sobre la oposición por más de diez escaños con los laboristas como primera fuerza, seguidos por el Partido del Progreso (Frp, derecha xenófoba) y los conservadores.

Los sondeos hasta hace apenas una semana apuntaban a un resultado mucho más igualado, con el Partido del Progreso apretando a los laboristas del primer ministro Jonas Gahr Støre.

Varios partidos en ambos bloques aparecen en peligro de no superar la barrera mínima del 4 % para entrar en el Storting (Parlamento), lo que podría cambiar el equilibro de fuerzas.

Algo más de 4 millones de noruegos están llamados a las urnas para elegir a 169 diputados, en unas elecciones en las que los colegios cerrarán a las 21.00 hora local (19.00 GMT).

El 47 % de los electores registrados, algo más de 1,9 millones, ya ha votado por anticipado, 200.000 mil más que en 2021.

Esa cifra equivaldría al 61 % de los votantes si se mantiene la participación de hace cuatro años, que ascendió al 77,2 %.

La campaña electoral ha estado marcada por temas como los precios elevados, especialmente de los alimentos, la política fiscal, el precio de la vivienda o la posible eliminación del impuesto al patrimonio.

Mientras los laboristas abogan por mantener los impuestos en el nivel actual, algunos de sus socios defienden subírselos a las rentas más altas y, la derecha, promete rebajas generalizadas, además de eliminar el impuesto al patrimonio.

Las discusiones también han girado en torno a temas como el precio de la electricidad, el medioambiente y el futuro de la explotación petrolera y gasística en el principal exportador de crudo de Europa Occidental.

Los partidos más a la izquierda defienden un desmantelamiento progresivo de la actividad petrolera, mientras los laboristas apuestan por mantenerla pero reduciendo emisiones y conservadores y "progresistas" quieren estudiar su apertura a otras zonas.