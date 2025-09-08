Absuelven a activistas polacos por ayudar a migrantes irregulares en frontera bielorrusa

Los activistas, conocidos como "los cinco de Hajnówka", en referencia al pueblo fronterizo del este de Polonia donde ocurrieron los hechos, habían brindado en marzo de 2022 asistencia humanitaria a migrantes irregulares durante semanas, hasta que fueron detenidos.

Según probó la investigación, habían proporcionado alimentos, ropa y refugio a un grupo de iraquíes y un egipcio, incluyendo una familia con siete hijos, que habían llegado a Polonia desde Bielorrusia tras cruzar ilegalmente la frontera.

Posteriormente, les ayudaron a viajar a varios puntos del país, como Varsovia, momento en el que fueron detenidos por agentes de la Guardia Fronteriza.

Inicialmente, cuatro de los activistas fueron acusados de organizar cruces fronterizos ilegales a cambio de dinero, un delito con penas de hasta ocho años de prisión, pero tras una investigación de dos años, los cargos se redujeron a facilitar la estancia ilegal para obtener un beneficio material o personal, que se castiga con hasta cinco años.

En un comunicado publicado hoy en redes sociales, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos ha dicho que "la ayuda humanitaria es y seguirá siendo legal, digan lo que digan las narrativas políticas".

Desde el otoño de 2021, miles de migrantes han entrado de manera ilegal en Polonia desde Bielorrusia, situación que Varsovia achaca a una estrategia de Minsk que califica de "guerra híbrida" desestabilizadora.

Este verano, según la Guardia Fronteriza polaca, ha habido casi 13.800 intentos de entradas ilegales desde Bielorrusia, casi el doble que el año anterior, atribuyendo esta presión a redes de contrabando y tácticas híbridas de Bielorrusia.

En respuesta a esta situación, Polonia ha implementado y extendido una zona de exclusión o amortiguamiento a lo largo de la frontera, una medida que la semana pasada el Gobierno extendió hasta el 4 de diciembre de 2025.