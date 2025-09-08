Al menos diez muertos y once desaparecidos por un ataque de milicia en Sudán del Sur

"Los asaltantes llegaron al amanecer y abrieron fuego contra los pescadores", dijo a EFE el comisionado del condado de Twic East, Juach Arop Juach, en la isla Lang, un centro pesquero ubicado en los humedales de Sudd, en el límite entre los condados de Twic East y Duk.

"Diez personas, incluida una mujer, perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas. También hay once personas desaparecidas", señaló, y añadió que el ataque obligó a decenas de familias a huir de la zona en busca de seguridad.

"Nuestra gente ha abandonado sus hogares y zonas de pesca por temor a otro ataque", declaró el responsable.

"Esta no es la primera vez que la isla Lang es atacada", dijo, ya que en 2023, una incursión similar en la misma isla dejó al menos 13 muertos, lo que puso de relieve la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras en las zonas fronterizas pantanosas del estado de Jonglei, en el este del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comisionado hizo un llamamiento a las autoridades estatales y nacionales para que reforzaran la seguridad en los asentamientos pesqueros remotos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Instamos al gobierno a intervenir y desplegar fuerzas de seguridad en estas islas", afirmó, y agregó que "si no se hace nada, nuestra gente seguirá muriendo o abandonando sus medios de vida".

El Ejército Blanco, una coalición informal de jóvenes armados, en su mayoría de la comunidad nuer, ha estado aliado durante mucho tiempo con la principal oposición de Sudán del Sur y suele movilizarse durante la temporada de lluvias en el estado de Jonglei.

Además, sus combatientes han sido vinculados a incursiones recurrentes en el estado.

La inestabilidad en el país este año comenzó con un estallido de violencia el pasado 4 de marzo, cuando el Ejército Blanco tomó una guarnición del Ejército en Nasir (norte) y secuestró a sus soldados, incluido un importante comandante, lo que desató una oleada de arrestos en Yuba contra partidarios de la oposición liderada por Riek Machar.