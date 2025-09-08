Alcaraz celebra su triunfo en Nueva York: champán, cena exclusiva y fiesta con estrellas

El deportista de 22 años compartió con sus seguidores su entrada en los vestuarios de Flushing Meadows, tras alzarse con su sexto título de Grand Slam, donde tanto él como su equipo iban pertrechados con unas botellas de champán que descorcharon, saltando y gritando de alegría en una explosión de espuma.

Según el portal de farándula TMZ, Alcaraz acudió más tarde a cenar al restaurante Chez Margaux, del premiado restaurador francés Jean-Georges Vongerichten, que solo es accesible a miembros de un club privado y que está ubicado en uno de los barrios de moda del bajo Manhattan, Meatpacking District.

El propio Vongerichten subió una foto a su Instagram posando con el español junto a un mensaje de felicitación, en una noche en la que su establecimiento también acogía la fiesta posterior a la gala de premios MTV Video Music Awards, con lo que se llenó de famosos, indica ese medio.

Precisamente fue con varias estrellas musicales hispanas con quien Alcaraz se divirtió en su noche: los cantantes J Balvin, Lenny Tavarez, Justin Quiles, Rosalía, Emilia y Xavi se unieron a él en la discoteca Amber Room después, tras volver de los premios MTV, según dijo a EFE un testigo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alcaraz fue, sin duda, el protagonista de esa fiesta, animada por letreros que decían "Campeón del US Open" y "Congrats Carlos Alcaraz", bengalas e incluso una 'performance' de pintura en la que el artista Mr. Drip le dedicó un lienzo con el perfil de la Gran Manzana, según retransmitieron varios asistentes en Instagram.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con o sin resaca, Alcaraz madrugó este lunes y a las 9 de la mañana a dar una entrevista en uno de los programas matinales de televisión, en un plató situado en el Rockefeller Center, un lugar lleno siempre de turistas, donde fue reconocido y jaleado con gritos de "Carlitos" y de "Viva España".