Amonestan en Siberia a dos menores por robar 77 helados que se comieron al momento

Moscú, 8 sep (EFE).- Dos adolescentes rusas de 15 y 16 años fueron amonestadas en la localidad siberiana de Prokópievsk por robar 77 helado de un refrigerador de un puesto de venta, según informó este lunes la prensa rusa.