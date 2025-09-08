Arce dice que el triunfo progresista en Argentina es un rechazo a las políticas liberales

Arce, en una publicación en X, señaló que la victoria del peronismo en Argentina "es un claro rechazo a las políticas liberales y la reafirmación del pueblo argentino por un modelo de país que priorice el bienestar colectivo, la soberanía y la defensa de los derechos humanos".

El resultado se contrapone "a las políticas que buscan desmantelar el Estado y precarizar la vida de la clase obrera".

"Este triunfo del pueblo argentino es un rechazo a la privatización, a la desigualdad social y a las recetas de ajuste neoliberal que solo benefician a unos pocos. ¡Saludamos la victoria del pueblo argentino que unido logró esta gran victoria!", finalizó.

Arce se encuentra en el final de su Gobierno y deberá entregar el mando de Bolivia el próximo 8 de noviembre al vencedor de la segunda vuelta electoral que se celebrará el 19 de octubre entre dos opositores, el centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) de Libre.

El partido del presidente argentino, Javier Milei, sufrió el domingo un duro revés en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires ante el peronismo, revitalizado de la mano del gobernador Axel Kicillof, algo que amenaza sus aspiraciones de cara a las elecciones nacionales de octubre.

La Libertad Avanza (LLA), comandada por Milei, obtuvo casi el 34 % de los votos y fue aplastada por la lista peronista Fuerza Patria, que concentró más del 47 % de los sufragios.

La diferencia entre ambos bloques superó ampliamente la proyectada por todos los sondeos, que sí anticiparon una victoria de Fuerza Patria en el que es desde hace años su principal bastión, además de un distrito clave a nivel nacional, con casi el 40 % de su población total.

Poco después de conocerse el resultado, Milei tomó la palabra en el búnker de LLA y, pese a que en la antesala a los comicios había anticipado que el peronismo realizaría fraude electoral, reconoció la derrota.

"Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados", afirmó el mandatario argentino.