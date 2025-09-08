Argelia y Kenia firman un memorando de entendimiento para el comercio de hidrocarburos

El director de Sonatrach, Rachid Hachichi, detalló en un comunicado que este acuerdo permitirá "el suministro al mercado keniano" de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y productos petroleros.

El acuerdo también contempla realizar "un estudio de viabilidad" para la creación de una plataforma comercial en Kenia dedicada al GLP y a su uso como combustible para automóviles, además de los productos petrolíferos y petroquímicos.

El director de la estatal argelina aseguró que este acuerdo "beneficiará tanto a Argelia como a Kenia" y reafirmó el compromiso del grupo con la promoción de asociaciones fructíferas en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en África.

La ceremonia tuvo lugar en los márgenes de la cuarta edición de la Feria de Comercio Intraafricano (IATF, por sus siglas en inglés), que se celebra este año en Argelia.

En este marco, el ministro de Finanzas argelino, Abdelkrim Bouzerd, firmó este lunes con su homólogo ugandés, Matia Kasaija, un acuerdo de cooperación bilateral, con el fin de facilitar los trámites fiscales, administrativos y aduaneros entre ambos países.

La última edición de la IATF se organizó en 2023 en El Cairo, durante la que se alcanzaron acuerdos por valor de 36.000 millones de dólares, una cantidad que la organización espera superar este año en la mayor plataforma de comercio africano, que concluye el próximo 10 de septiembre.