Capturan en Colombia a cinco integrantes de una red que falsificaba dólares y euros

Bogotá, 8 sep (EFE).- Cinco integrantes de una organización dedicada a falsificar y comercializar dólares estadounidenses, euros y pesos mexicanos a través de las redes sociales, fueron capturados en el departamento colombiano de Santander (noreste), informó este lunes la Fiscalía.