Costa Rica expresa un "enérgico repudio" al ataque ruso a Kiev

"El Gobierno de la República de Costa Rica repudia enérgicamente el último ataque perpetrado por Rusia contra la capital de Ucrania entre el 6 y 7 de septiembre de 2025. El bombardeo masivo en el que resultó dañado la sede del gobierno ucraniano representa una grave violación a la soberanía e integridad territorial", indica un comunicado de la Cancillería costarricense.

Rusia utilizó en su ataque del domingo contra Ucrania más de 800 drones, estableciendo un nuevo récord en el uso de vehículos no tripulados de larga distancia en un solo día.

Además de provocar daños en edificios residenciales, el ataque ruso causó graves destrozos en la sede del Gobierno ucraniano, algo inédito en esta guerra que ha sido interpretado por Kiev y sus socios como una nueva escalada por parte de Rusia.

En su comunicado de este lunes, el Gobierno de Costa Rica señaló que "este nuevo episodio de agresión rusa contraviene los múltiples instrumentos jurídicos y resoluciones internacionales".

"Costa Rica condena cualquier acto que ponga en riesgo la vida de la población civil y atente contra la estabilidad y seguridad regional. Una vez más, hace un llamado al cese inmediato de las hostilidades y apoya los esfuerzos colectivos encaminados a una solución diplomática justa y duradera", indica el pronunciamiento.

El Gobierno costarricense también expresó su "solidaridad con el pueblo ucraniano y con todas las víctimas de este conflicto" y reafirmó su "compromiso con la paz, la seguridad, y el respeto irrestricto a los derechos humanos".