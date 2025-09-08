Costa y primer ministro sueco coinciden en aumentar presión contra Rusia con más sanciones

"Suecia ha sido un firme y constante defensor de Ucrania y de la unidad de la Unión Europea (UE) frente a la agresión rusa. Coincidimos en la necesidad de avanzar con un aumento de la presión sobre Rusia mediante nuevas sanciones", escribió Costa tras reunirse en Estocolmo con Kristersson.

Tanto Costa como Kristersson condenaron la víspera el mayor ataque aéreo de Rusia desde el inicio de la guerra contra Ucrania, que causó cinco muertos en todo el país y decenas de heridos y en el que fue alcanzado la sede del Gobierno ucraniano en Kiev.

El primer ministro sueco señaló en la red social X que Estocolmo continuará su apoyo a Ucrania y aumentará la presión sobre Rusia.

"Las nuevas sanciones, incluido un decimonoveno paquete de la UE, deben golpear aún más profundamente la economía de guerra rusa para maximizar la presión", sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Costa había escrito en la misma red social sobre el ataque ruso con más de 800 drones y más de una docena de misiles que "hablar de paz mientras se intensifican los bombardeos y se atacan edificios gubernamentales y hogares: esta es la versión de 'paz' de (el presidente ruso, Vladímir) Putin".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Debemos mantener el rumbo: reforzar las defensas de Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones adicionales, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios", escribió.

Costa, que viajó a Suecia procedente de Finlandia en el marco de la segunda parte de su gira por los países comunitarios, indicó tras reunirse con Kristersson que ambos también abordaron la cooperación europea en materia de seguridad interior y defensa, así como de la necesidad de reforzar la competitividad de Europa, que son "dos caras de la misma moneda".