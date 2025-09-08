Ecuador condena el atentado en Jerusalén "y toda forma de terrorismo" contra civiles

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del país andino expresó, además, en un comunicado su solidaridad "con el pueblo y el Gobierno de Israel".

Y manifestó la misma solidaridad con las familias de las víctimas y de los heridos en el atentado ocurrido en Jerusalén.

El ataque tuvo lugar en una parada de autobús cerca del asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este, parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional y la ONU.

Las autoridades israelíes arrestaron a un "sospechoso" de Jerusalén Este tras el ataque mortal a tiros en el que dos palestinos de Cisjordania ocupada dispararon contra un grupo de israelíes, matando a seis personas, según anunció la Policía de Israel en un comunicado.

Además de los fallecidos, entre los que hay un ciudadano español de 25 años, los paramédicos trasladaron a trece heridos al hospital, y a otras diez personas que sufrían ansiedad.

Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado fuera de servicio y civiles armados.