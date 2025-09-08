EE.UU. sigue "de cerca" la situación tras atentado en Jerusalén y reitera apoyo a Israel

"Seguimos de cerca la situación en Jerusalén tras el cruel atentado terrorista de esta mañana en el cruce de Ramot. Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias", dijo en X el Departamento de Estado.

Washington expresó también su apoyo al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Estados Unidos condena el terrorismo y se solidariza con nuestro amigo Israel", agregó Estado en su mensaje.

El atentado ocurrió por la mañana, al norte de Jerusalén, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Los dos atacantes, que, según el ministerio de Exteriores israelí son ciudadanos palestinos, fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas.

Además de los seis fallecidos, los paramédicos trasladaron a 13 heridos al hospital y a otras diez personas que sufrían ansiedad.