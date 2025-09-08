Egipto y Sudán ante la "amenaza existencial" de la Gran Presa del Renacimiento Etíope

Ambos países, por los que discurren los tramos principales del río más largo del mundo, consideraron hace apenas unos días que el GERD "representa una amenaza continua para la estabilidad en la cuenca oriental del Nilo según el derecho internacional".

El tono de la declaración fue menos duro que empleado por el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi hace apenas unos meses al advertir de cualquier tipo de "consecuencia" si Etiopía no accedía a sus demandas de negociar un acuerdo sobre el uso de la presa, algo que de momento no se ha producido.

Egipto y Sudán advirtieron a principios de mes en un comunicado conjunto que "apoyan el derecho de Etiopía al desarrollo", aunque piden un acuerdo vinculante sobre el llenado y la operación de la presa, advirtiendo de los "posibles impactos graves en los caudales del Nilo", de los que dependen millones de personas.

Egipto depende del Nilo para más del 90% de su riego y agua potable, y es uno de los países que registra mayor escasez de agua en todo el mundo, con un déficit de 20.000 millones de metros cúbicos cada año, según datos de la UE.

Además, para ambos países, la presa “es una cuestión que compete exclusivamente a Egipto, Sudán y Etiopía”, y rechazaron los intentos de involucrar a otros países en el conflicto.

Etiopía cuenta con el apoyo diplomático de varias naciones situadas aguas arriba, como Uganda, sede de una asociación regional de 10 países que el año pasado firmó un acuerdo sobre el uso equitativo de los recursos hídricos de la cuenca del río Nilo.

El acuerdo de la asociación, conocido como la Iniciativa de la Cuenca del Nilo, entró en vigor en octubre sin haber sido ratificado por Egipto ni Sudán.

Los tres países no han logrado llegar a un acuerdo en las sucesivas negociaciones que han tenido lugar desde 2015, y Egipto y Sudán han protestado por la decisión del Gobierno etíope de proceder con las fases del llenado de la presa de manera unilateral.

“Cuando llenemos la presa, no tomaremos ni un solo litro de agua de la presa de Asuán, en Egipto. Queremos crecer junto a nuestros vecinos”, afirmó el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, tras anunciar el pasado mes de julio la finalización de la GERD.

El temor de El Cairo y de las autoridades sudanesas es que bajen los niveles de agua del Nilo en sus respectivos tramos y han exigido en reiteradas ocasiones a Adís Abeba que detenga su llenado hasta que se alcance un acuerdo sobre los mecanismos para hacerlo y garantizar un caudal mínimo.

Adís Abeba ha seguido adelante con el llenado de la GERD en cinco etapas entre 2020 y 2024 y la presa -que se encuentra en el Nilo Azul, cerca de la frontera con Sudán- comenzó a producir energía en 2022.

Se espera que el proyecto produzca más de 5.150 megavatios de electricidad, el doble de la producción actual de Etiopía y suficiente para convertir a esta nación de África Oriental, de 120 millones de habitantes, en un exportador neto de energía.