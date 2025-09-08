Ejército israelí busca sospechosos de ataque en Jerusalén, también a las afueras de Ramala

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del norte de Jerusalén donde esta mañana dos personas mataron a tiros a cinco personas e hirieron a otras doce, y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, "para combatir el terrorismo".