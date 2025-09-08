El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos condena el ataque de Jerusalén

Ginebra, 8 sep (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó el ataque perpetrado este lunes en la periferia de Jerusalén en el que murieron seis personas y una decena fueron heridas.