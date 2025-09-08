El comercio exterior chino frena su avance hasta un 3,5 % en agosto

Según los datos oficiales divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, los intercambios con otros países sumaron unos 3,87 billones de yuanes (542.990 millones de dólares o 463.497 millones de euros) en el octavo mes de 2025.

Concretamente, las exportaciones aumentaron un 4,8 % frente al mismo mes del año anterior hasta unos 2,3 billones de yuanes (322.837 millones de dólares o 275.574 millones de euros).

Por su parte, las importaciones subieron un 1,7 % interanual y se situaron en 1,57 billones de yuanes (220.153 millones de dólares o 187.923 millones de euros).

Así, el superávit comercial chino fue en agosto de unos 732.680 millones de yuanes (102.684 millones de dólares o 87.651 millones de euros), lo que supone un incremento del 12,83 % con respecto al mismo mes de 2024, según cálculos efectuados por EFE.

Entre enero y agosto, los intercambios comerciales denominados en yuanes entre China y el resto del mundo aumentaron también un 3,5 %, aunque en este acumulado las exportaciones registran un crecimiento del 6,9 % interanual y las importaciones, una bajada del 1,2 %.

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, los intercambios entre China y otros países experimentaron una subida interanual del 3,1 % en agosto, con las exportaciones al alza en un 4,4 % y las importaciones, en un 1,3 %.

Ambas cifras quedan por debajo de lo esperado por los analistas, que pronosticaban que las ventas al exterior se elevarían un 5 % y las compras de bienes foráneos, un 3 %.