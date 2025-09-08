El DAX 40 de Fráncfort sube un 0,89 % pese a la caída de la confianza inversora y Francia

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,89 %, hasta 23.807,13 puntos.

El primer ministro francés, François Bayrou, se sometió este lunes a una moción de confianza, que le obligará a dimitir a él y a todo su Gobierno muy probablemente al no lograr la aprobación de un recorte del presupuesto de unos 44.000 millones de euros.

Bayrou advirtió de que el "mayor riesgo" que corre Francia es seguir "sin cambiar nada" y defendió su decisión de someterse hoy a una moción de confianza por la necesidad de afrontar una "prueba de la verdad", pese a que todo indica que perderá la votación.

Francia es muy difícil de gobernar en estos momentos porque se tiene que ajustar el cinturón con recortes en el presupuesto de 2026 para reducir su elevado déficit presupuestario y endeudamiento.

El índice de confianza inversora en Alemania bajó en septiembre hasta -22,1 puntos (-12,8 puntos en agosto), según la consultora Sentix.

La empresa de venta de moda por internet Zalando se disparó un 5 %, hasta 25,93 euros, después de que el banco canadiense RBC subiera la cotización objetivo hasta 40 euros, y el fabricante de artículos deportivos Adidas avanzó un 3,6 %, hasta 182,05 euros.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom perdió un 3,8 %, hasta 30,45 euros, arrastrado por las pérdidas de su filial estadounidense T-Mobile US después de que la empresa espacial y de telecomunicaciones SpaceX de Elon Musk comprara frecuencias de telefonía móvil de Echostar por miles de millones.

Hasta ahora, SpaceX cooperaba con T-Mobile US en la telefonía móvil para satélites para su red de satélites Starlink, por lo que ahora será más independiente.

Commerzbank subió un 3,1 %, hasta 33,60 euros, por las expectativas de que será adquirido por el italiano UniCredit.

Volkswagen ganó un 2,7 %, hasta 102,60 euros, pero el productor de deportivos Porsche perdió un 1 %, hasta 43,61 euros, el grupo Mercedes-Benz (Daimler) cedió un 0,8 %, hasta 52,50 euros y BMW cedió un 0,6 %, hasta 87,92 euros.