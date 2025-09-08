El euro se mantiene por encima de 1,17 dólares pese a la crisis política en Francia

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1743 dólares, frente a los 1,1730 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1728 dólares.

La confianza de los inversores en la zona del euro bajó en septiembre, según el índice Sentix, pero estas cifras apenas tuvieron repercusión en el tipo de cambio del euro.

El primer ministro francés, François Bayrou, se sometió este lunes a una moción de confianza, que le obligará a dimitir a él y a todo su Gobierno muy probablemente al no lograr la aprobación de un recorte del presupuesto de unos 44.000 millones de euros.

Bayrou advirtió de que el "mayor riesgo" que corre Francia es seguir "sin cambiar nada" y defendió su decisión de someterse hoy a una moción de confianza por la necesidad de afrontar una "prueba de la verdad", pese a que todo indica que perderá la votación.

Francia es muy difícil de gobernar en estos momentos porque se tiene que ajustar el cinturón con recortes en el presupuesto de 2026 para reducir su elevado déficit presupuestario y endeudamiento.

El euro podría estar bajo presión si los mercados no ven cambios claros en el presupuesto de Francia.

De momento, el diferencial de la deuda soberana de Francia ha subido en los mercados.

Si el diferencial, la diferencia que paga Francia por su deuda respecto a Alemania, que es la referencia, llega a 100 o 120 puntos básicos, el BCE podría ralentizar o mantener el ajuste cuantitativo, prevén los analistas de Allianz.

En caso de que el diferencial llegue a 120 ó 150 puntos básicos, el BCE compraría deuda soberana de Francia en el mercado secundario, mediante el Instrumento para la Protección de la Transmisión, para que baje el diferencial, también pronostican los economistas de Allianz.

El BCE aprobó en julio de 2022 este instrumento para apoyar la transmisión efectiva de la política monetaria, de modo que puede intervenir en el mercado con el fin de evitar que la prima de riesgo de un país de la zona del euro se dispare de forma injustificada respecto a su situación económica.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1705 y 1,1755 dólares.