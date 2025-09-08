El Gobierno palestino agradece a España su apoyo e insta a Europa a seguir su ejemplo

El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de un comunicado difundido en la agencia de noticias palestina Wafa, destacó la "postura avanzada" anunciada por Sánchez y el papel de España para "intensificar los esfuerzos con el fin de lograr un alto el fuego inmediato" en Gaza.

También para "proteger y brindar socorro a la población civil, aumentar el apoyo a través de la UNRWA, poner fin a los crímenes de genocidio, desplazamiento forzado y anexión y apoyar los esfuerzos europeos e internacionales para lograr la paz e implementar la solución de dos Estados".

Además, la ANP elogió al "amigable Reino de España" y pidió "a los países, especialmente a las naciones europeas, seguir el ejemplo de España y sus esfuerzos para poner fin a la guerra, lograr la paz y proteger la solución de dos Estados".

El Ejecutivo español anunció este lunes nueve medidas contra Israel con el objetivo de aumentar la presión para que cesen los ataques contra la población palestina.

España ha apostado por la prohibición legal y permanente de compra y venta de todo tipo de armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

También la denegación de la entrada al espacio aéreo español a las "aeronaves de Estado" que transporten material de defensa destinado a Israel.

Otros puntos contemplan la prohibición de entrar en España a quienes participen de forma directa en el "genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra" en la Franja o el veto a la importación de productos originarios de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.