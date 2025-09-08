El periodismo nicaragüense vive entre la apatridia y la cárcel, denuncia ONG humanitaria

En una declaración en ocasión del Día Internacional del Periodista, ese Colectivo denunció ante la comunidad internacional la situación que enfrentan decenas de periodistas nicaragüenses exiliados, "víctimas de una política sistemática de terrorismo de Estado".

"Desde 2018, casi 300 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio por ejercer su labor con integridad y compromiso al visibilizar los abusos de derechos humanos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo", señaló ese organismo.

Esa ONG indicó que muchos de los periodistas exiliados enfrentan una condición de apatridia de facto impuesta por el Estado nicaragüense, que les niega el ingreso a su país, así como la renovación de sus pasaportes, cédulas de identidad y partidas de nacimiento.

"Esta negación de documentos oficiales no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica, social y económica", alertó ese Colectivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La apatridia de facto, en este caso, se convierte en una herramienta de castigo político y de borrado institucional con el fin de lesionar aún más sus derechos", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por tanto, ese organismo instó a los gobiernos que en el pasado han ofrecido nacionalidad a nicaragüenses apátridas -entre ellos España, México, Chile, Argentina y Colombia- a extender su apoyo a los periodistas exiliados "a quienes la dictadura de Nicaragua les imposibilita la renovación de sus documentos de identidad y les niega la entrada a Nicaragua".

"La labor de estos periodistas es esencial para documentar violaciones a los derechos humanos, preservar la memoria histórica y mantener viva la conciencia crítica. Otorgarles protección legal y acceso a una nacionalidad, no es solo un acto de solidaridad: es una defensa activa de la libertad de prensa y de los valores democráticos", argumentó la ONG.

Por otro lado, ese Colectivo denunció la detención arbitraria y desaparición forzada de los periodistas Fabiola Tercero (desde julio de 2024), Leo Cárcamo (arrestado el 22 de noviembre de 2024) y Elsbeth D'Anda (detenido el 27 de octubre de 2024), mientras que el periodista Irvin Guerrero tiene casa por cárcel.

"El paradero de los primeros tres periodistas sigue siendo desconocida. Exigimos al Estado nicaragüense su inmediata aparición con vida, el cese de la persecución a la prensa y el respeto irrestricto a los derechos humanos", demandó.

Ese Colectivo reafirmó su compromiso en la defensa de que los reporteros ejerzan el periodismo libre, la protección de su trabajo y la denuncia de toda forma de represión.

"En este día, es importante que el mundo conozca la grave crisis que enfrenta el periodismo en Nicaragua. Un periodismo valiente que ha enfrentado a una de las peores dictaduras de la historia del país responsable del asesinato a balazos de 355 nicaragüenses luego de iniciadas las protestas de abril de 2018", valoró.

"Un periodismo que, a pesar del exilio, de las amenazas, del cierre, destrucción o confiscación de más de cincuenta medios de comunicación entre ellos La Prensa, Confidencial y 100 % Noticias y del bloqueo de los dominios com.ni en este año, siguen resistiendo", destacó.