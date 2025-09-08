El petróleo Brent sube un 0,80 %, hasta los 66,02 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,52 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 65,50 dólares.

El Brent empezó la semana al alza tras la decisión de la OPEP+ el pasado domingo de aumentar la producción en 137.000 barriles diarios a partir de octubre.

Aunque el incremento es moderado, los analistas destacan que la medida busca recuperar cuota de mercado y refleja una estrategia de la organización para mantener su influencia en el mercado global.

Además, los precios se vieron respaldados por la expectativa de sanciones adicionales al crudo ruso, lo que podría reducir la oferta global y ejercer una presión alcista.

