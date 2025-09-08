El retorno de los surcoreanos detenidos en la planta de Hyundai en EE.UU. sigue incierto

El Ministerio de Exteriores surcoreano dijo a EFE que está negociando "los detalles" con la parte estadounidense para que todos los surcoreanos detenidos puedan regresar bajo la figura de "salida voluntaria".

La salida voluntaria les ayudará a acelerar el proceso y evitar la deportación. Se espera que vuelvan a casa el miércoles, como muy pronto, en un vuelo fletado.

Sin embargo, todavía no hay claridad de si estos trabajadores podrán volver a EE.UU. en el futuro.

"Me parece que la salida voluntaria implica reconocer los cargos y renunciar a disputar la acusación en un tribunal", señaló un abogado surcoreano-estadounidense consultado por Yonhap, que advirtió de que la cuestión clave será si este mecanismo afectará a su posibilidad de reingresar en EE.UU. más adelante.

El caso ha vuelto a poner en primer plano una queja recurrente de las empresas surcoreanas sobre la falta de visados adecuados para enviar a personal técnico a las fábricas en EE.UU. La carencia de permisos laborales provoca que se desplacen trabajadores con visados que no les autorizaban a desempeñar labores en las plantas.

En el marco del reciente acuerdo comercial firmado con la Administración Trump, Seúl comprometió millonarias inversiones en sectores estratégicos como baterías y semiconductores, lo cual eleva la demanda por este tipo de mano de obra.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, que en un primer momento defendió la redada, suavizó el tono el domingo al afirmar que Washington y Seúl mantienen "una relación muy buena" y al abrir la puerta a permitir el ingreso legal y rápido de mano de obra especializada para suplir la escasez de trabajadores locales cualificados.

En paralelo, el Gobierno surcoreano celebró este domingo una reunión de emergencia con los principales conglomerados con inversiones en EE.UU., como Hyundai, LG Energy Solution, SK On o Samsung SDI, para recopilar sus demandas sobre el sistema de visados.

El ministro de Exteriores Cho Hyun tiene previsto partir hacia Estados Unidos esta tarde para continuar con el proceso de liberación de los trabajadores.