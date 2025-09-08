El rey de España intervendrá en la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU

Madrid, 8 sep (EFE).- El rey de España intervendrá este mes en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, y en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desarrollará una agenda de trabajo de tres días en Nueva York.