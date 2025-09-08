El rey de España intervendrá en la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU

Desde que Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, a mediados de 2018, ha sido quien hablaba cada septiembre en representación de España al inicio de los correspondientes periodos de sesiones de la asamblea.
Sin embargo, en esta ocasión se ha decidido, en coordinación entre el Gobierno y la casa real, que sea Felipe VI quien tome la palabra, como ya hizo tanto el mismo año de su proclamación (2014) como en los dos posteriores.
También intervino de forma virtual en septiembre 2020 en el acto conmemorativo del 75 aniversario de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas ha previsto un calendario de intervenciones en el que el rey hablará el miércoles 24 de septiembre, justo antes del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Fuentes del Gobierno español informaron a EFE de que Sánchez estará presente en la intervención del monarca.
El jefe del Ejecutivo llegará a la ciudad norteamericana el día 21. Su agenda se extenderá hasta el día 24 de septiembre, e incluirá, como es habitual, reuniones bilaterales con otros líderes y participación en diversos actos con motivo del inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.