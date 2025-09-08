El R.Unido contempla suspender visados a países que no acepten retorno de migrantes

Mahmood declaró a los medios las medidas "coordinadas" para lidiar con la migración irregular en sus conversaciones de hoy con sus colegas de la alianza conocida como de los "cinco ojos", formada por el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

"Para nosotros, eso significa incluir la posibilidad de recortar los visados en el futuro. Esperamos que los países se comporten de forma responsable, respeten las normas, y si uno de sus ciudadanos no tiene derecho a estar en nuestro país, deben aceptarlo de vuelta", afirmó.

La ministra se refirió a este plan después de que el partido populista de derecha Reform UK se comprometiera a utilizar una combinación de incentivos financieros y sanciones, incluyendo posibles restricciones de visados, para asegurar acuerdos de retorno como parte de un compromiso de deportar a 600.000 personas en cinco años, si la formación llega al poder tras las próximas elecciones, en 2029.

Mahmood insistió en que su plan llevaba tiempo considerándose.

"Como ministra del Interior, tengo una prioridad. Debo proteger nuestras fronteras y haré todo lo posible para lograrlo", dijo.

El plan se conoció en medio del intenso debate en el Reino Unido por el aumento de los migrantes que cruzan en pequeñas embarcaciones el Canal de la Mancha. En el primer año de gobierno laborista -desde julio de 2024- más de 50.000 migrantes cruzaron el canal.