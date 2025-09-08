El violinista David Garrett actuará en Chile en noviembre por su gira Millennium Symphony

El tour, que incluirá seis países de Latinoamérica -México, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Chile- acompaña al lanzamiento de su más reciente producción discográfica 'Millennium Symphony', publicado en octubre de 2024, en el que el compositor reinterpreta con su particular estilo grandes éxitos de artistas como Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd o David Guetta.

En sus más de tres décadas de trayectoria, Garret ha lanzado un total de 17 álbumes, vendiendo más de cinco millones de copias en todo el mundo y consiguiendo 14 discos de platino y 32 de oro.

El aclamado violinista alemán ha ofrecido alrededor de 1.600 conciertos en vivo ante más de cuatro millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los solistas más exitosos de todo el mundo.