Elecciones noruegas con centroizquierda de favorito transcurren con normalidad

Los algo más de 4 millones de noruegos llamados a las urnas votan desde las 9 hora local (07.00 GMT) y podrán hacerlo hasta las 21.00 (19.00 GMT).

El 47 % de los electores registrados, algo más de 1,9 millones, ya ha votado por anticipado, 200.000 más que en 2021.

Esa cifra equivaldría al 61 % de los votantes si se mantiene la participación de hace cuatro años, que ascendió al 77,2 %.

Un tercio de los municipios noruegos abrió el domingo también unas horas los colegios a la votación.

Los últimos estudios de opinión difundidos el pasado fin de semana dan como ganador al bloque gubernamental con una ventaja de diez escaños, con los laboristas como primera fuerza, seguidos por el Partido del Progreso (Frp, derecha xenófoba) y los conservadores.

Los sondeos hasta hace apenas una semana apuntaban a un resultado mucho más igualado, con el Partido del Progreso (Frp, derecha xenófoba) apretando a los laboristas.

Varios partidos en ambos bloques aparecen en peligro de no superar la barrera mínima del 4 % para entrar en el Storting (Parlamento), lo que podría cambiar el equilibro de fuerzas.

La campaña electoral ha estado marcada por temas como los precios elevados, especialmente de los alimentos, la política fiscal, el precio de la vivienda o la posible eliminación del impuesto al patrimonio.