Etiopía anuncia su candidatura para acoger la cumbre del clima de la ONU en 2027

"Somos la primera generación africana con los medios para reparar lo que se rompió y la última con tiempo para hacerlo. Por eso Etiopía se enorgullece de presentar su candidatura para acoger la COP32 en 2027", dijo Abiy durante la apertura en Adís Abeba de la segunda Cumbre del Clima de África (ACS, en inglés).

"Invitamos al mundo a la capital africana de la diplomacia en materia de ambición climática para que sea testigo de nuestras soluciones y ayude a dar forma al futuro. Demostremos al mundo que el continente de los orígenes también será el continente de las soluciones", añadió.

La cumbre reúne hasta el próximo día 10 a líderes y representantes políticos y de la sociedad civil de África e internacionales bajo el lema "Acelerar las soluciones climáticas globales: financiar el desarrollo resiliente y verde de África".

El encuentro busca precisamente construir consensos africanos de cara a foros globales como la próxima COP30, que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belém; pero también la cumbre de líderes del G20 prevista en el mismo mes en Johannesburgo, bajo la presidencia sudafricana del bloque; y la Asamblea General de la ONU, que empieza este martes en Nueva York.

Entre los principales objetivos de la ACS está que aumente la financiación en condiciones favorables para la adaptación y la mitigación climáticas para África, que contribuye en menos de un 4 % a las emisiones de gases invernadero a nivel global pero es uno de los continentes más golpeados por fenómenos climáticos extremos como sequías o lluvias torrenciales, que causan miles de muertos cada año.