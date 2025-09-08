Evo Morales celebra el triunfo del peronismo en Argentina como una victoria del "pueblo"

El exgobernante de Bolivia señaló que la Patria Grande" despertó con una "gran victoria", en la que "los pueblos ponen freno a la crueldad de gobiernos que sacrifican los derechos sociales para obedecer al imperio".

"La victoria del peronismo es un triunfo del pueblo y también una victoria contra la proscripción de nuestra hermana Cristina Fernández", remarcó Morales.

También señaló que "los liderazgos verdaderos no se extinguen con sentencias ni persecuciones: se multiplican en la memoria y la esperanza de las mayorías", por lo que pidió la "unidad" de fuerzas.

Desde el pasado 17 de junio, la expresidenta Fernández cumple la condena domiciliaria en su residencia en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la confirmación de una sentencia judicial de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que data de 2022, por irregularidades en las concesiones viales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El partido del presidente argentino, Javier Milei, sufrió el domingo un duro revés en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires ante el peronismo, revitalizado de la mano del gobernador Axel Kicillof, algo que amenaza sus aspiraciones de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Libertad Avanza (LLA), formación de ultraderecha comandada por Milei, obtuvo casi el 34 % de los votos y fue aplastada por la lista peronista Fuerza Patria, que concentró más del 47 % de los sufragios.

La diferencia entre ambas formaciones superó ampliamente la proyectada por todos los sondeos, que, sin embargo, sí anticipaban una victoria de Fuerza Patria en el que es desde hace años su principal bastión, además de un distrito clave a nivel nacional, con casi el 40 % de su población total.

Poco después de conocerse el resultado, Milei tomó la palabra ante un desierto búnker de LLA y, pese a que en la antesala a los comicios había anticipado que el peronismo realizaría fraude electoral, reconoció la derrota.

"Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados", afirmó el mandatario argentino.