Fiscalía de Perú pide que se impida la salida del país de ex primera ministra de Castillo

Lima, 8 sep (EFE).- La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial que ordene 12 meses de impedimento de salida del país contra la ex primera ministra Betssy Chávez, quien está siendo juzgada junto con el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el delito de rebelión en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.