Funcionario muere tras disparos de la Armada colombiana contra lancha de una alcaldesa

Bogotá, 8 sep (EFE).- Un funcionario de la Alcaldía de Mosquera falleció y otro resultó herido este lunes luego de que la Armada colombiana disparara contra la embarcación en la que viajaban la alcaldesa y su equipo en el departamento de Nariño, en el oeste del país, informaron fuentes oficiales.