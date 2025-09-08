FundéuRAE: inicio del curso escolar, claves de redacción

1. Alternativas a “rentrée”Opciones como “reanudación”, “regreso” o “vuelta (escolar)” son preferibles al galicismo “rentrée” para aludir al fin del periodo vacacional.

2. Etapas y ciclos educativosSe escriben con minúscula las denominaciones genéricas de etapas y ciclos educativos (“educación secundaria”, ”educación superior”, etc.), pero con mayúscula si se trata del nombre oficial porque tiene valor de nombre propio: “Educación Secundaria Obligatoria”, ”Formación Profesional”. En el caso de que coincidan, como ocurre con “educación infantil” o ”Educación Infantil”, que puede referirse tanto al ciclo educativo como a su denominación oficial, se optará por una u otra en función de a qué se refiera en cada caso concreto.

Los niveles de los ciclos van en minúscula y pueden abreviarse con la representación correspondiente del ordinal en arábigos, con punto abreviativo y letra volada: “Ha repetido primero”, “Está en 2.º de carrera”.

3. Asignaturas y ramas del conocimientoLos nombres de las disciplinas científicas y de las ramas del conocimiento se escriben con minúscula inicial (“Ha habido grandes avances en el campo de las matemáticas”), pero con mayúscula si son las denominaciones de una asignatura, materia, grado o diplomatura en el entorno académico (“Este año me matriculé en la asignatura de Inglés”), aunque ambos aparezcan en la misma frase, como en “La arquitectura ha avanzado mucho desde que estudié Arquitectura”.

4. Nombres de los centrosLos nombres oficiales de los centros educativos llevan mayúsculas iniciales y no requieren comillas ni cursiva: “El Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel la Católica abre sus puertas”.

En el caso de que se haga referencia al centro solo con el sustantivo genérico, este se escribirá generalmente con minúscula (“Este centro es público”, “Mi universidad está lejos”), aunque es posible la mayúscula si va precedido por un artículo determinado, cuando se considera una mención anafórica del nombre completo: “el Instituto”, ”el Colegio”.

5. Departamentos y recintosSi se mencionan los departamentos de un centro escolar, lo indicado es utilizar mayúsculas iniciales: “Secretaría”, ”Cátedra de Lingüística”. Sin embargo, se escriben con minúsculas, respetando las mayúsculas de los nombres propios que pudieran contener, las denominaciones de los diferentes recintos: ”sala de profesores”, ”aula de música”, ”salón de actos”, ”aula Jacinto Benavente”.

6. Cargos, profesiones y titulacionesLos nombres de cargos o profesiones van con minúscula inicial: “maestro”, ”catedrática”, ”doctor”, “ingeniera agrónoma”...

En caso de citar el nombre oficial de la titulación, este se escribe con mayúscula: “licenciado en Ciencias de la Información” o ”licenciatura en Ciencias de la Información”.

7. Las siglas, sin puntos“ESO”, ”PDI” o ”TIC” son siglas, no abreviaturas, por lo que se escriben con mayúsculas y sin puntos. Asimismo, no es apropiado formar su plural escrito añadiendo una ese minúscula, como en “TICs”, sino mantenerlas invariables, por lo que se recomienda el uso de algún determinante para indicarlo (“¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC?”). Sin embargo, en el lenguaje oral sí es adecuado pronunciar la ese.

En cuanto a su desarrollo, se hace en minúsculas si corresponde a un nombre común (“PDI” es “pizarra digital interactiva”) y en mayúscula en el caso de que sea propio (“ESO” se desarrolla como “Educación Secundaria Obligatoria”).

8. “La ESO”, mejor con artículoCuando en un enunciado se incluye la sigla “ESO”, dado que su núcleo es el sustantivo común “educación”, es recomendable anteponer el artículo “la”: “Estudia tercero de la ESO”. No obstante, no se considera inadecuado prescindir de él: “Estudia tercero de ESO”.

9. “Acoso escolar”, alternativa a “bullying”En español se ha extendido el uso de “bullying” para referirse específicamente al acoso que se produce en el ámbito escolar. Es aconsejable sustituir este anglicismo por “acoso escolar”, cuyo uso preferente promueve el “Diccionario panhispánico de dudas” por razones de unidad denominativa sobre otras alternativas, como “matonismo”, “matoneo” o “matonaje escolar”.

10. “Educación en casa”, preferible a “homeschooling”Para evitar los anglicismos “homeschooling” y “homeschooler”, se pueden emplear las expresiones “educar” o “educación en casa” y “educador” o “estudiante en casa”, respectivamente.

11. “Ludificación”, mejor que “gamificación”En el ámbito educativo se ha introducido el concepto de incluir actividades lúdicas en el aula. Para referirse a él es más apropiado utilizar el término “ludificación”, no “gamificación”, que es un mero calco del inglés “gamification”.

12. Planes, proyectos, congresos..., con mayúsculasLlevan mayúsculas iniciales todos los términos significativos de los títulos tanto de los encuentros de profesionales y especialistas (“Jornadas de Redes de Investigación en Innovación Docente”) como de los planes, proyectos o programas (“Programa de Formación Docente”).

13. “Currículo” y ”currículum”, diferenciasEl término “currículo” significa, de acuerdo con el diccionario académico, ‘plan de estudios’, ‘conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades’ y ‘currículum’, mientras que “currículum” solo alude a la ‘relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a una persona’.

14. La expresión “honoris causa”, en minúscula y cursivaLa locución “honoris causa” se escribe en minúscula y, por ser un latinismo, también en cursiva: “Ha sido investido hoy doctor “honoris causa””.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.