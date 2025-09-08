Grecia amenaza con vetar a Turquía del programa SAFE de la UE por amenaza de guerra

Según la fuente, el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, hizo esa advertencia la víspera, recordando que Ankara mantiene vigente el llamado 'casus belli' (caso de guerra) desde 1995, cuando el Parlamento turco adoptó una resolución afirmando que una posible expansión de las aguas territoriales griegas en el mar Egeo de 6 a 12 millas naúticas sería para el Estado turco una razón para hacer la guerra contra Grecia.

"Mientras la amenaza (turca) del 'casus belli' permanece, Grecia obstaculizará la (eventual) participación de Turquía en el programa SAFE", afirmó el mandatario griego.

El instrumento financiero bautizado 'SAFE' (Security Action for Europe) fue creado este año para movilizar, mediante préstamos a bajo interés gestionados por la Comisión Europea, hasta 150.000 millones de euros para que los 27 realicen compras conjuntas de material militar.

El programa también permitiría, en principio, una eventual participación de países candidatos al ingreso en la Unión Europea (UE) que, como Turquía, aún no son miembros, tanto para vender equipos militares como para acceder a préstamos preferenciales.

Sin embargo, Grecia y Chipre han expresado reiteradamente su preocupación por la posible inclusión de Turquía en determinados programas comunitarios, al considerar que este país amenaza directamente a Grecia al no haber levantado el 'casus belli' y que, además, ocupa desde 1974 la parte norte de Chipre.

Según Mitsotakis, Grecia, como socio de la UE, tiene el derecho a vetar esa participación.

"Si realmente queremos una normalización sustancial de las relaciones greco-turcas y una comprensión más profunda de la naturaleza de nuestras diferencias fundamentales, es evidente que Turquía debe levantar el 'casus belli'", insistió el jefe de Gobierno.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) contempla que está en el derecho de cada país costero ampliar sus aguas territoriales de 6 a 12 millas naúticas, si bien dicho tratado no ha sido firmado por Turquía.

Ankara argumenta que la realidad geográfica en el Egeo es de una "pecularidad especial" ya que existen islas griegas que se encuentran a menos de dos kilómetros de las costas turcas.

El Gobierno turco ha reiterado que una expansión de las aguas territoriales griegas resultaría en una marginalización marítima de Turquía en el Egeo, ya que se bloquearían varios de sus accesos a aguas internacionales de este mar situado en el Mediterráneo oriental.