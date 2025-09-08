Green Day e Iggy Pop contagian de energía el festival The Town en Brasil

El grupo californiano hizo un repaso a sus más de treinta años de carrera, en el circuito de Interlagos, donde arrancaron su recital con su tema más icónico,'American idiot', y un grito de guerra: "¡Viva Brasil!".

El trío liderado por Billie Joe Armstrong continuaron con 'Holiday', 'Know your enemy' y 'Boulevard of broken dreams' para delicia de un público que se sacudió de un plumazo la fría noche paulista.

Antes, Iggy Pop destiló carisma sobre el escenario. A sus 78 años, el considerado como "Padrino del Punk" disfrutó e hizo disfrutar con himnos como 'The Passenger', 'Louie Louie' y 'I wanna be your dog', que anunció a ladridos.

En su regreso a Brasil después de una década, llamó a vivir la juventud a través de '1970' y confesó que a veces piensa en "pecados bonitos" cuando se va a dormir antes de interpretar 'Some weird sin'.

El festival se reanudará el viernes de la próxima semana, con Backstreet Boys como plato fuerte.

Con más de cien millones de discos vendidos, se espera que la banda estadounidense haga un repaso por sus grandes éxitos, como 'I want it that way', 'Everybody', 'As long as you love me' y 'Shape of my heart'.

Al día siguiente, las grandes estrellas del cartel serán Mariah Carey, una de las grandes voces de la historia del pop; y Lionel Richie, ganador de un Óscar, un Globo de Oro y cuatro premios Grammy.

El cierre de esta segunda edición del festival será el día 14 y estará a cargo de Katy Perry, Camila Cabello y el colombiano J Balvin, uno de los grandes artífices de la expansión global de la música urbana latina.