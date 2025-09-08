Indonesia destituye a la veterana ministra de Finanzas en medio de protestas en el país

La destitución de Indrawati, que ha liderado la cartera de Finanzas durante 14 de los últimos 20 años, fue anunciada por el portavoz del mandatario indonesio, Prasetyo Hadi, en una rueda de prensa, sin dar explicaciones de los motivos.

Es sustituida por Purbaya Yudhi Sadewa, presidente de la gubernamental Corporación de Depósitos y Seguros desde 2020, quien ya ha jurado cargo como ministro de Finanzas.

La política ha sido considerada garante de la estabilidad financiera indonesia en los pasados años, y la decisión se produce después de meses de rumores sobre su retirada por supuestos desacuerdos con algunas políticas de Prabowo, entre ellas un polémico programa de recortes públicos.

El pasado marzo, los rumores contribuyeron a que la bolsa de Yakarta tuviera que suspender sus operaciones brevemente cuando su principal índice se hundía por encima del 5 %, entre dudas de los inversores por la marcha de la economía del país, la mayor del Sudeste Asiático.

En Yakarta, el referencial JCI cedió este martes un 1,28 % o 100,5 puntos, después del anuncio de las reestructuraciones en el ministerio de Finanzas y en otras carteras.

El exgeneral y presidente indonesio "decidió hacer cambios" también en los ministerios de Coordinación de Asuntos de Seguridad, Políticos y Legales; Juventud y Deportes; y Cooperativas, según dijo el portavoz.

Los reemplazos se producen en medio de masivas protestas ciudadanas en varias ciudades en los últimos días por un aumento de los ingresos de los diputados, que podrían pasar a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o 12.000 euros tras un aumento de presupuesto.

Estudiantes y organizaciones sindicales alegan que la mayoría de los trabajadores de la principal economía del Sudeste Asiático ganan menos del 3 % de dicha cantidad por un mes de trabajo.

La actividad económica de Indonesia creció un 5,03 % en 2024, un leve retroceso frente al 5,05 % alcanzado en 2023, lo que representa un desafío para la meta de subir al 8 % el producto interior bruto (PIB) antes de 2029 planteada por Prabowo Subianto, en el poder desde octubre del año pasado.