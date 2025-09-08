Israel prohíbe entrar al país a la vicepresidenta española Díaz y a la ministra Rego

"Es evidente que Díaz, líder del partido extremista 'Sumar', se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", dijo Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un "antisemitismo institucionalizado".

Además, Saar anunció una política de no contacto con ambas ministras, justificada en su llamado al boicot de productos israelíes, la repetición de que Israel es "un Estado genocida" y el haber celebrado el reconocimiento español en mayo de un Estado palestino diciendo que "solo es el primer paso para la liberación de Palestina, desde el río hasta el mar".

La ministra Rego "exigió a la Unión Europea que rompiera todos los vínculos con Israel y le impusiera sanciones a todos los niveles. La semana pasada, apoyó las violentas manifestaciones contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista Internacional", acusó Saar en su cuenta de X.

"Se tomarán decisiones adicionales posteriormente, en consulta con el primer ministro (Benjamín Netanyahu)", advirtió el ministro israelí, quien alegó incluso que el "corrupto gobierno de Sánchez" intenta distraer la atención de sus "escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas".

"El Gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio", resumió el ministro Saar, que dijo haber tomado la decisión de impedir la entrada de las ministras al país "con el consentimiento del primer ministro".

Además, Saar dijo que llevará algunas de las declaraciones realizadas por miembros del Gobierno español contra Israel ante el pleno de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), para que evalúen lo que tilda de "antisemitismo manifiesto".

Sánchez anunció hoy nuevas medidas contra Israel por el genocidio en Gaza que se aplicarán de forma inmediata, y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.

Además, España denegará la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

También se prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza en Cisjordania con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 63.000 personas, más de 18.000 de ellas niños.