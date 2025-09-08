La Bolsa de Londres sube un 0,14 % aupada por minoristas y mineras

El índice de referencia londinense, el FTSE 100, sumó 13,23 puntos hasta los 9.221,44, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,50 %, o 108,91 puntos, hasta los 21.684,45.

La lista de ganadoras la lideró la cadena de supermercados Mark & Spencer, que vio aumentado el valor de sus acciones un 2,89 %, seguida de la minera mexicana Fresnillo, que creció un 2,83 %, y la química Croda International, que ganó un 2,43 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la aseguradora Phoenix Group, que retrocedió un 7,61 %, el fabricante de bebidas alcohólicas Diageo, que perdió un 3,66 %, y la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que cayó un 2,53 %.