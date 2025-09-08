La Bolsa de Milán gana un 0,28 % gracias a la banca

Roma, 8 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,28 %, hasta situarse en los 41.723,69 puntos, gracias a la buena evolución del sector bancario y pendiente de la moción contra el gobierno francés.