La Bolsa de París sube el 0,78 % ajeno a la probable caída del Gobierno francés

El CAC-40 cerró en los 7.734,84 puntos, con 28 valores en verde y doce en rojo, con un intercambio de acciones de 2.700 millones de euros.

En una jornada en la que los inversores ya habían digerido hace un par de semanas el riesgo de inestabilidad política en Francia, el grupo industrial Schneider Electric lideró las ganancias, con el 3,60 %, seguido de la empresa de instalaciones eléctricas Legrand, que mejoró el 2,44 %, y del fabricante aeronáutico Airbus, que subió el 2,16 %.

Sin embargo, bajaron en el CAC-40 la empresa de tickets restaurante Edenred (-3,65 %) y el fabricante de automóviles Stellantis (-1,60 %).