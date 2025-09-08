La Bolsa de Tokio alcanza récord intradía a la apertura en 44.000 puntos

Tokio, 9 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía un 0,82 % en la apertura de la sesión de este martes, animado por las ganancias en Wall Street este lunes y mientras el selectivo nipón alcanzaba en la mañana de hoy un histórico nuevo récord intradía, subiendo por encima de los 44.000 puntos.