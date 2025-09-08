La Bolsa española sube el 1,02 % gracias a la banca

El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 151,3 puntos, hasta 15.002,2. En el año acumula una subida del 29,39 %.

De los grandes valores, destaca la subida del 2,47 % de Banco Santander, mientras que el gigante textil Inditex avanzó el 1,9 %; la petrolera Repsol ganó el 1,41 %; y el grupo financiero BBVA, el 1,06 %.

Bajaron, por el contrario, la multinacional eléctrica Iberdrola, el 0,22 %; y Telefónica, el 0,07 %.

La Bolsa española se apoyó en el alza provisional del 0,2 % de Wall Street y la subida de los bancos nacionales (subieron el 1,6 % de media) y de la mayoría de los grandes valores.

