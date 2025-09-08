La empresa editora del 'Mirror' y el 'Express' suprime 321 empleos en el Reino Unido

Londres, 8 sep (EFE).- Reach, la empresa editora del 'Daily Mirror', el 'Daily Express' y varios diarios regionales en el Reino Unido, anunció este lunes la supresión de 321 puestos periodísticos dentro de una reorganización que describió como la mayor de su historia.