La italiana MPS toma el control de Mediobanca al superar con su opa al 62 % del capital

El resultado "provisional" supone la adquisición del 63,3 % del capital de Mediobanca y, con base en estos resultados, se abrirá una segunda fase durante cinco días, del 16 al 22 de septiembre, confirmó MPS en un comunicado.

"Con esta operación se da vida a una nueva fuerza competitiva entre los líderes del sector bancario italiano, con una amplia y diversificada gama de productos y servicios en beneficio de familias, empresas y el territorio", celebra el grupo en la nota.

La opa ha sido calificada de "hostil" por la también italiana Mediobanca, aunque algunos de sus principales accionistas italianos, como las familias Del Vecchio y Caltagirone, apoyaban la fusión con MPS.

Por otro lado, la operación había sido muy respaldada desde el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, pues el Estado es el primer accionista de MPS desde que la interviniera para salvarla de la bancarrota en 2017.

Tras la conclusión de la opa, la primera reacción llegó del vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, quien calificó el resultado como "histórico" para el mundo financiero italiano.

"La banca más antigua del mundo, que en el pasado se arriesgaba a desaparecer por una pésima gestión, vuelve a ser un protagonista positivo. Estamos orgullosos de haber contribuido a salvar e impulsar un patrimonio no solo económico, sino también histórico y cultural", celebró en la red social X.

El pasado jueves, el Consejo de Administración de Mediobanca había reiterado su rechazo a la opa de MPS al considerarla "carente de lógica industrial" y no ventajosa para sus accionistas.

Anteriormente, MPS, el banco más antiguo del mundo, ya había superado el umbral mínimo de aceptación del 35 % tras ofrecer un incentivo en efectivo de 750 millones de euros que elevó el valor total de la oferta en acciones por encima de los 16.000 millones.

Así, Paschi di Siena se convertía en el primer accionista de Mediobanca pero, con la escalada de este lunes, se asegura su control total.

La opa recibió el visto bueno tanto de la Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa italianas (Consob) como del Banco Central Europeo (BCE), incluso en un escenario con una participación inferior al 50 %.