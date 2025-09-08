La izquierda radical pide que, junto a Bayrou, se vaya también el presidente Macron

París, 8 sep (EFE).- La Francia Insumisa (LFI), el primer partido de izquierdas en Francia y el tercero en número de escaños en la Asamblea Nacional, exigió al presidente francés, Emmanuel Macron, que dimita junto a su primer ministro, François Bayrou, quien se somete hoy a un voto de confianza que seguramente pierda.